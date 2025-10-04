'¡De viernes!' | Programa, en vídeo (03/10/25)

Terelu Campos confirma las palabras de Carlo Costanzia en ‘¡De viernes!’: “Jamás he tenido un problema personal con Mar Flores”

Las memorias de Mar Flores han reabierto una polémica familiar que se creía cerrada, la que protagonizan sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia padre. Desde que saliera a la venta el libro 'Mar en calma' y se conocieran las reflexiones de la modelo sobre su oscuro y polémico pasado con Carlo, mucho se ha hablado sobre si su hijo se posicionaba de un lado o de otro. Ahora Carlo responde.