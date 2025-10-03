Carlo Costanzia se pronuncia, al fin, sobre las polémicas memorias de su madre, Mar Flores: "Ella entiende mi disgusto"

Terelu Campos confirma las palabras de Carlo Costanzia en '¡De viernes!': "Jamás he tenido un problema personal con Mar Flores"

Las memorias de Mar Flores han reabierto una polémica familiar que se creía cerrada, la que protagonizan sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia padre. Desde que saliera a la venta el libro 'Mar en calma' y se conocieran las reflexiones de la modelo sobre su oscuro y polémico pasado con Carlo, mucho se ha hablado sobre si su hijo se posicionaba de un lado o de otro. De hecho, ha sido motivo de debate en muchos platós de televisión.

El hecho de que Carlo Costanzia hijo posara junto a su padre en el cumpleaños de Terelu Campos y no acudiera a la presentación del libro de su madre, hizo sospechar a muchos que su posicionamiento estaba claro. Pero Alejandra Rubio alegó que justamente no había acudido a este acto para no generar polémica. Ahora, Carlo tiene la oportunidad en '¡De viernes!' de demostrar qué piensa al respecto a través de una entrevista exclusiva para el programa.

Carlo Costanzia se pronuncia sobre las memorias de su madre

Carlo Costanzia se ha sincerado con las cámaras de '¡De viernes!' y ha confesado cómo está viviendo todo este revuelo mediático: "No me veía venir todo esto. Esto ha sido un tsunami bastante mas grande de lo que pensé que podía pasar". ¿Está de acuerdo con le hecho de que su madre haya destapado tantos secretos en sus memorias? Carlo responde: "Creo que debería haber mantenido ciertas cosas en privado y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubiera sido, por vía judicial y no de esta manera".

Pero, ¿ha hablado Carlo con su madre de todo esto? El invitado confiesa que sí: "He hablado privadamente con mi madre y le he expresado mi opinión de lo que creía oportuno o inoportuno y de las cosas que se podrían haber resuelto privadamente. Desde luego, yo siempre he sido partícipe, en su momento, de que los trapos sucios se los tiene que lavar, cada uno, en su propia casa y no es plato de buen gusto que toda España sepa todo", son sus sorprendentes palabras al respecto.

"Dice cosas bastante fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte", sentencia Carlo. ¿Y cómo le ha sentado a Mar que su hijo le dijera todo esto? "Ha entendido mi disgusto, tenemos una relación que nos permite hablar y sabe que no es agradable para mí". Aún así, Carlo quiere dejar claro que la relación con su madre es buena, sobre todo a raíz del nacimiento de su hijo en común con Alejandra Rubio. De hecho, al estar grabando juntos un programa de televisión, pasan mucho tiempo juntos.

Carlo Costanzia no creería la versión de su madre, según deducen los colaboradores de '¡De viernes!'

Carlo quiere recalcar que no piensa posicionarse en la guerra mediática que mantienen sus padres y, en este sentido, dice que no piensa repetir los errores que cometieron ellos en su día. Dice, además, querer a los dos por igual, y manifiesta que su padre lo está pasando mal por todo lo que Mar cuenta de él en sus memorias. No quiere profundizar en el supuesto episodio de maltrato y los colaboradores señalan "cierta falta de empatía por su parte" hacia su madre (de hecho, su conclusión, después de escucharle, es que no cree la versión de su madre").