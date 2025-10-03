Tras la entrevista de Carlo Costanzia hijo, la colaboradora reaccionó en directo a sus palabras sobre la relación entre ella y la exmodelo

Carlo Costanzia, tajante contra su madre Mar Flores por sus memorias: "Los trapos sucios se deben lavar en casa"

Después de escuchar parte de la entrevista de la esperada entrevista a Carlo Costanzia hijo en '¡De viernes!', una de las aludidas, Terelu Campos, no dudó en dar la cara en plató. Sus declaraciones llegaron cargadas de matices, especialmente cuando el joven habló de la relación que ella mantiene con Mar Flores, madre de Carlo.

Asegua que se llevan bien y tienen buena relación: "Ellas tienen contacto privado, ellas tienen comunicación, ellas han hablado y tienen una relación buena".

“Carlos no miente. Yo nunca he tenido un problema personal con Mar, jamás en la vida”, subrayó Terelu, intentando poner calma a un tema que lleva semanas levantando titulares.

¿Relación o normalidad distante?

Mientras Carlo aseguraba que sí existe comunicación entre ellas, Alejandra Rubio lo negaba. Terelu, entre la insistencia de sus compañeros, quiso aclarar:

“No hay una relación como tal, no forma parte de mi círculo de amistades. Pero cuando hemos hablado siempre ha sido desde el cariño y el respeto absoluto”.

Eso sí, la colaboradora se mostró crítica con la forma en la que todo se está aireando: “Me hubiera gustado que algunas reacciones hubieran sido en privado, como deben ser las cosas entre nosotras”.

La polémica de la flor de Pascua

Uno de los momentos más comentados fue cuando recordó el gesto que levantó ampollas: regalar una flor de Pascua a Mar.

“Lo conté para quitar hierro y decir que había normalidad. No inventemos un conflicto donde no lo hay”, defendió Terelu.

Conexión con Carlo padre y distancia con Mar

La colaboradora también marcó diferencias entre la relación con cada progenitor: “Con el padre sí tengo relación, porque ha estado en mi casa, ha compartido cenas y momentos familiares. Con Mar no ha sido así”, explicó.

Pese a las tensiones, Terelu quiso cerrar con un tono conciliador: "Cuando Mar ha dicho cosas bonitas de mi hija, siempre se lo he agradecido, porque sé que lo dice de verdad”.