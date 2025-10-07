Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (07-10-2025)

Francia se enfrenta a la peor crisis institucional en décadas tras la dimisión de su primer ministro, Sébastien Lecornu

A dos años de la masacre cometida por Hamás el 7 de octubre en un kibutz de Israel

El segundo aniversario de la masacre de Hamás en un kibutz de Nir Oz llega con Gaza arrasada y más de 67.000 palestinos muertos. En Israel, reclaman sus 50 rehenes, 20 se cree que aún siguen vivos. El mundo sigue en vilo ante las negociaciones que este martes continúan en Egipto para intentar poner fin a un conflicto que no ve un final claro tras dos años de horror y violencia.

Nueva crisis en Francia tras la dimisión de de su primer ministro, Sébastien Lecornu

Francia se enfrenta a la peor crisis institucional en décadas. Dimite el recién nombrado primer ministro, Sébastien Lecornu, tan solo 27 días después de aceptar el puesto. Macron le pide que negocie con el resto de partidos en busca de un acuerdo que evite las elecciones.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado un plazo de 48 horas al hasta ahora primer ministro Sebástian Lecornu para que lleve a cabo negociaciones con el resto de fuerzas políticas francesas de cara a conseguir un gobierno estable en el país.

"Macron ha encomendado a Lecornu, primer ministro dimitido encargado de asuntos de actualidad, la responsabilidad de llevar a cabo, antes del miércoles por la noche, negociaciones definitivas para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país", han informado fuentes del Elíseo.