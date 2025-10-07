Redacción Madrid 07 OCT 2025 - 11:34h.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que atacó con dos cuchillos a unos policías en San Blas

Los agentes han tenido que hacer uso del dispositivo eléctrico inmovilizador, una pistola Táser, para reducir al agresor

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a un hombre que atacó con dos cuchillos a unos policías alertados por una discusión vecinal en el barrio madrileño de San Blas y que le tuvieron que disparar en las piernas y reducirlo con una pistola Táser.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las siete de la mañana de este martes en el edificio situado en el número 36 de la calle del Castillo de Simancas, donde el hombre ha sido arrestado como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad, informa la Policía Nacional.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un joven por disparar desde la calle contra la casa de un familiar en Torrent

Un vecino ha llamado al 091

Un vecino ha llamado al 091 para avisar de que el hombre permanecía en el rellano del edificio con dos cuchillos tras una discusión vecinal.

A su llegada los agentes han localizado a este hombre en un alto estado de nerviosismo por lo que le han conminado en varias ocasiones a que depusiese su actitud y tirase los cuchillos.

El hombre ha hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes y ha acometido violentamente contra ellos por lo que estos, ante la gravedad de la situación y temiendo por su integridad, se han visto obligados a realizar varios disparos a las piernas, zonas no vitales del agresor.

PUEDE INTERESARTE El hombre que hirió de gravedad a su mujer al dispararle por la espalda en Torrelavega, enviado a prisión

El individuo se ha encerrado rápidamente en su domicilio por lo que los agentes han solicitado la presencia de miembros de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los agentes han usado una pistola Táser

Una vez en el lugar, los agentes han accedido a la vivienda y han tenido que hacer uso del dispositivo eléctrico inmovilizador, una pistola Táser, para reducir al agresor.

Los servicios de emergencia sanitaria han atendido en el lugar al detenido que ha sido trasladado a un centro hospitalario aunque su estado no reviste gravedad, mientras que ningún agente ha resultado herido.

También se han personado en el lugar agentes de las policías Judicial y Científica y el Grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación