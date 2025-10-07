Elena Moral Natalia Cons 07 OCT 2025 - 07:55h.

Se cumplen dos años desde que Hamás perpetrara la mayor masacre de la historia en territorio de Israel. Los atentados del 7 de octubre dejaron 1200 personas asesinadas y 251 secuestradas. El ataque en un festival de música y en varios Kibutz dejó un baño de sangre. El mismo baño de sangre que lleva sufriendo desde entonces la población de Gaza, donde Benjamín Netanyahu, con la excusa de acabar con los terroristas, ha arrasado con todo: han muerto 67.000 personas, la mayoría civiles.

Los terroristas de Hamás aquel 7 de octubre cruzaron el muro que divide la frontera israelí de Gaza. La agencia de inteligencia y seguridad avisó tres horas antes de la presencia del grupo islamista pero para cuando se enteró la policía ya era tarde. Habían conseguido entrar y estaban dispuestos a arrasar todo a su paso.

Atacaron bases militares, las comunidades rurales o kibutz, las menos protegidas y un el festival del música Nova.

En los kibutz, los militantes de Hamás entraban sin piedad a las casas, matando cualquier israelí a su paso, incluidos bebés y niños, sin distinción. Marcaban las casas o dejaban su huella con fuego. Incluso grababan sus hazañas para, posteriormente, difundirlas. A la llegada del ejército israelí, esos hogares se habían convertido en la escena de un crimen.

En su camino hacia el interior de Israel, los terroristas se toparon con un festival de música. Y aunque la mayoría de los asistentes consiguieron escapar, 378 personas quedaron en aquel descampado y otras 44 fueron secuestradas. Algunos de ellos, murieron posteriormente.

También se cometieron otros crímenes de guerra como violencia sexual, mutilación o saqueo. Fue un asalto planificado que acabó con la vida de 1200 personas y más de 200 rehenes. Una de las peores masacres de la historia del país.

La respuesta del Gobierno de Israel: una guerra que dura dos años

La respuesta del Gobierno Israelí de Benjamín Netanyahu respondió al peor atentado de su historia con una ofensiva en Gaza de dos años que la ha arrasado.

Desde entonces, el Ejército de Israel ha dejado más de 67.000 muertos, el 90% civiles. Es lo que muchos, empezando por el Gobierno de España, llaman genocidio.

Netanyahu, amparándose en la destrucción de Hamás, ha arrasado un territorio que ha quedado irreconocible.

En este tiempo, la presión internacional ha ido en aumento, hasta llegar a las negociaciones de paz que se están celebrando en Egipto.

Este país ha dicho hasta ahora que las negociaciones son positivas, nos comenta Marcos Méndez desde Jerusalen. La Casa Blanca no quiere hablar de plazos pero presiona para que las negociaciones estén cerradas antes de final de semana.

Esta sería la tercera vez que Hamás e Israel se sientan a negociar un plan de paz. Los tres anteriores fueron boicoteados por el primer ministro israelí.

Mientras tratan de cerrar el plan de paz de Donald Trump para Gaza, en la Franja ya no queda nada. Solo hay hambre, destrucción y muerte.