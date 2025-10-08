Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (08-10-2025)

Localizan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de Madrid

La Aemet pone el foco este miércoles en Valencia, Teruel y Castilla-La Mancha con avisos amarillos por lluvias

Los bomberos han localizado los cuerpos de las cuatro personas que permanecían desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid. Con ayuda de perros de rescate y drones, se han recuperado los cadáveres de tres hombres y una mujer.

El pasado martes ha estado protagonizado por las buenas temperaturas que han rozado los 30 grados, no solo a orilla del Mediterráneo, sino también en muchos puntos del centro y sur peninsular. Sin embargo, la Aemet mantiene para hoy miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas en un total de ocho provincias, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.