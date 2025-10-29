Tenerife y su sabor del Atlántico conquistan San Sebastián Gastronomika 2025

Planes Gourmet 29 OCT 2025 - 16:40h.

Tenerife, con sus productos cocineros y las mejores recetas, han sido los principales protagonistas en esta gran cita gastronómica del País Vasco

San Sebastián Gastronómika, es uno de los encuentros más prestigiosos del sector

En un contexto donde predomina la cocina mediterránea, Tenerife ha reivindicado la cocina atlántica

Tenerife ha vuelto a brillar con luz propia en San Sebastián Gastronomika 2025, reafirmando su posición como uno de los destinos gastronómicos más singulares del país. Patrocinador oficial de esta cumbre culinaria y con el stand más visitado del evento, el Cabildo de Tenerife ha desplegado un programa de más de veinte actividades en torno a los productos y sabores de su cocina atlántica. El corazón de su propuesta ha sido un innovador stand-restaurante de 200 metros cuadrados, el más grande de la muestra en donde el público ha sido transportado de lleno a la isla.

La jornada inaugural estuvo marcada por la tradición marinera, y en los dos días siguientes los interesados pudieron acudir a diferentes talleres y foros -algunos de ellos con todas las plazas agotadas- que tenían como protagonista a los ingredientes autóctonos de Tenerife: la miel, el gofio, los vinos y los productos del mar. El vino fue uno de los grandes protagonistas con ‘El túnel de los vinos’ un espacio anexo al stand que albergaba una degustación de los caldos de la isla, seis de ellas con DO de Tenerife. El océano también ha sido otro gran protagonista en el programa tinerfeño, destacando el espectacular ronqueo en directo y un almuerzo dedicado a los grandes pescados atlánticos. El ronqueo fue uno de los momentos más esperados y comentados, en él 5 túnidos dieron visibilidad al pescado de las costas tinerfeñas.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó que la presencia en eventos de esta magnitud “afianza el posicionamiento de Tenerife como isla que se preocupa por la gastronomía”, subrayando que cada edición “permite hacer isla, compartir nuestro producto y nuestra autenticidad con los mejores profesionales del sector”. En la misma línea, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, resaltó la buena acogida de la propuesta, “por revalorizar el territorio, el paisaje y los productos del mar”, y señaló que “el trinomio gastronomía, turismo y agricultura” es una de las claves para diversificar la oferta turística de la isla.

Con su talento, sus productos y su vocación de autenticidad, Tenerife ha logrado convertir su paso por San Sebastián Gastronomika 2025 en una declaración de identidad: una isla que se saborea entre volcanes y mareas.