La mejor ruta de pintxos por San Sebastián por menos de 20 euros

Inés Gutiérrez 13 OCT 2025 - 11:00h.

En San Sebastián es tradicional tomar varios pintxos diferentes en distintos locales

Rutas de vino en otoño: las 5 mejores bodegas para visitar tras la vendimia

Compartir







La playa de La Concha es uno de los espacios más conocidos de la ciudad de San Sebastián, tal vez porque el mar tiene un atractivo especial, algo que nos empuja a mirarlo y admirarlo, incluso en esos días de frío en los que tomar el sol o darse un baño no es una opción. Sin embargo, Donostia es mucho más que esa archiconocida playa, también es un espacio lleno de cultura y lugares de interés, aunque es más conocida por su gastronomía.

De hecho, una de las cosas más típicas de esta ciudad es hacer una ruta de pintxos, pasando por esos locales típicos que llevan años dando fama a esta tradición, pero también por otros que no son tan conocidos. Esto puede resultar una experiencia un tanto cara, por suerte, hay pintxos para todos los gustos y también para todos los bolsillos, por lo que disfrutar de los sabores de San Sebastián es mucho más sencillo de lo que parece, solo hay que diseñar la ruta perfecta.

PUEDE INTERESARTE Dónde comer las mejores gildas en Madrid

Ruta de pintxos por San Sebastián por menos de 20 euros

Ir de pintxos es algo que quienes viven en San Sebastián ven como algo normal, es tan habitual que incluso es probable que muchos ya ni siquiera lo hagan, sin embargo, para quienes no están acostumbrados a ello, supone toda una aventura, una forma de disfrutar de la bebida y la comida de manera diferente, aunque en ocasiones haya que invertir un poco más de dinero del que teníamos pensado. No siempre es así, hay muchas opciones que están creadas para todos los bolsillos, incluso para los presupuestos más ajustados, solo hay que saber dónde ir y qué pedir.

Esto es algo que las redes sociales han facilitado y siguiendo a los creadores de contenido adecuados puede ser más sencillo hacer una pequeña ruta por San Sebastián y finalizar con el estómago lleno por menos de 20 euros. Es lo que ha demostrado Mikel Larrañaga, más conocido en redes sociales como maikandfood, quien se ha tomado la ‘molestia’ de probar que es posible comer bien y hacerlo a un precio que está al alcance de muchos bolsillos. Un itinerario que le lleva a recorrer la ciudad haciendo parada en tres bares, donde prueba cuatro pintxos diferentes.

PUEDE INTERESARTE Dónde comer los mejores pinchos en Logroño: la famosa calle Laurel en otoño

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La primera parada es en Atari, donde le da una oportunidad a su huevo a baja temperatura (6,60 euros), después se apunta a otro imprescindible, el pintxo de anchoa con paté de olivas negras (2,90 euros) del Txepetxa. Finaliza el recorrido en la opción que señala como su preferida, “La tercera parada, en el Borda Berri, es mi favorita. Aquí su risotto por 4,20 euros me parece obligatorio”, aunque él también pidió el pintxo de kebab (5,30 euros).

Larrañaga es de esas personas que guarda un poco de espacio para el postre, porque después de estos pintxos acabó la jornada con un helado en el Boulevard (2,90 euros), un final dulce que hace que el presupuesto supere ligeramente los 20 euros señalados, pero un capricho es un capricho.

No es el único creador de contenido que se ha dejado seducir por los pintxos de San Sebastián, que con el tiempo se han convertido en parte de la esencia de la ciudad. La influencer especializada en gastronomía en Valencia, conocida en redes como Carlota al punto, también hizo su propia ruta de pintxos por la ciudad, destacando aquellos que son más conocidos y señalando algunos que merecen mucho la pena. Una selección adecuada puede ayudarnos a crear nuestra propia ruta de pintxos por menos de 20 euros.

Por ejemplo, quienes pasen por el Bar Sport, uno de los más conocidos de la ciudad, pueden apostar sin miedo por alguno de sus clásicos, como la crema de erizo o el pintxo de foie a la plancha, que ella probó, destacando sobre todo el segundo. También pasó por el Bar Antonio y probó su tortilla de patatas con cebolla caramelizada, por Casa Gandarias a por su pintxo de txuleta, o por La Cuchara de San Telmo, de donde destacó su carrillera de ternera (aunque le dio su aprobación al de pulpo, oreja, cochinillo y navajas).

Lugares y pintxos que para ella fueron los escogidos para comer, aunque hubo otros que le quedaron en el tintero, como las gildas del Bar Vallés, las patatas bravas de La Mejillonera, el rabo de toro de Mendaurberria o la tarta de queso de La Viña. Además, quienes pasen por Donostia con intención de sumarse a esta tradición, pueden añadir a su lista la tartaleta de txangurro del Ganbara, la patata asada del Zazpi, las gambas rebozadas del Martínez o el pintxo de pulpo de Kapadokia.

Opciones ideales para no tener que dejarse un dineral, aunque la recomendación es tener un poco de dinero extra, porque no sabes en qué momento el pintxo de tu vida te va a mirar desde la barra con ojos golosos y ¿de verdad quieres marcharte de allí sin probarlo?