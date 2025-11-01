Ya disponible el programa de '¡De viernes!' del 31 de octubre, online y completo

Álvaro Molina, expromotor de ‘Andy y Lucas’, cuenta toda la verdad sobre el dúo musical: "Es una persona violenta, yo le tengo miedo"

Gloria Camila, expulsada en la recta final de ‘Supervivientes All Stars’, se sienta en el plató de ‘¡De viernes!’ para hablar sobre todo lo que ha sucedido en su familia mientras ella estaba en Honduras. También, Lydia Lozano retoma su puesto de colaboradora, tras dos semanas ausente por el ingreso hospitalario de su marido, y se pronuncia por primera vez al respecto.

Además, el programa concede la primera entrevista a Álvaro Molina, expromotor de Andy y Lucas, quien nos cuenta algunos de los mayores secretos del famoso dúo musical, que recientemente se despedía de los escenarios tras una larga y exitosa carrera de 22 años. Por último, Jorge González, participante de ‘Bailando con las estrellas’, vista el plató para hacer balance de su concurso y repasar su carrera artística y personal.