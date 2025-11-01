El que fuera promotor de Andy y Lucas rompe su silencio contra Lucas en '¡De viernes!'

Andy revela nuevos detalles de su forcejeo con Lucas: "Me atacó y si nos enganchamos de verdad, nos matamos"

En los últimos meses, mucho se ha hablado de la mala relación que parece ser que existía entre Andy y Lucas. Tanto es así que el propio Andy se desahogó con una trabajadora de 'Fiesta' y le mostró las heridas que sufrió en la pierna a raíz de una fuerte discusión con Lucas en el que "hubo un forcejeo". Pero este revuelo ha sido tan grande que ha salpicado a otras personas como, en este caso, Álvaro Molina, quien fuera promotor del dúo musical años atrás. Concede su primera entrevista para arremeter contra Lucas.

Álvaro Molina, expromotor de Andy y Lucas, se sienta por primera vez en un plató de televisión para destapar algunos de los secretos que ha ocultado el grupo durante años. ¿Es cierto que los cantantes se llevaban mal? ¿Ha sido testigo de alguna discusión entre ellos? ¿Cuál es la verdadera relación entre los artistas? ¿Qué les ha hecho distanciarse tanto? Además, Álvaro se pronuncia sobre el hecho que acabó con su relación: la que era su pareja le fue infiel con Lucas y esta es, a día de hoy, la mujer del cantante.

Álvaro Molina, sobre la agresión de Lucas a Andy: "No me ha sorprendido"

Durante su entrevista, el expromotor de 'Andy y Lucas', que comenzó a trabajar con ellos desde 2015, hablaba sin ningún tipo de tapujo sobre el dúo musical, sacando a la luz toda la verdad de la relación profesional y personal de los mismos: "Conociéndolos del tiempo que los he conocido, no he visto que tengan ninguna relación de amistad. Cuando se hacían grabaciones Lucas hacía las cosas por un lado y Andy por otro, ellos no se juntaban para nada... Nunca los he visto hablar", confesaba el invitado.

Tras sacar a la luz cómo era verdadera relación de los cantantes y destapar la verdadera cara de Lucas, Álvaro Molina se pronunciaba sobre el último y polémico episodio de los artistas, la supuesta agresión que Andy habría sufrido por parte de su compañero: "La gente empezó a decir que es mentira, pero yo, con lo que he vivido... eso es verdad. No me ha sorprendido porque yo lo he sufrido también. Es lo mismo que me ha hecho a mi. Claro que me lo creo".

Y es que el expromotor, que hablaba de su amistad con Lucas cuando comenzó a trabajar para él, también detallaba la gran traición que sufrió por parte del mismo y su mujer, quien le puso los cuernos tras más de 20 años de relación. Un episodio que terminó con una agresión sobre la que Álvaro comentaba que aún tenía secuelas. "Es una persona violenta, yo le tengo miedo", sentenciaba el entrevistado sobre Lucas.