Ya disponible el programa de '¡De viernes!' del 7 de noviembre, online y completo

Kiko Rivera habla sin filtros sobre su separación de Irene Rosales y admite su infidelidad: “No pasó solo una vez”

Compartir







Después de estar tres años alejado de la televisión, Kiko Rivera concede una entrevista exclusiva a Santi Acosta para '¡De viernes!'. Durante este extenso 'scoop', el hijo de Isabel Pantoja se pronuncia como nunca antes sobre algunos de los episodios más duros y conflictivos de su familia. Como su reciente separación con Irene Rosales, la inexistente relación con su hermana, Isa Pi y la gran decepción que siente hacia su madre, quien lleva 7 años sin ver a sus nietos.

El programa también recibe la visita de Jessica Bueno, quien, tras clasificarse como tercera finalista de 'Supervivientes All Stars', viene a nuestro programa para hablar de cómo ha sido su vuelta a casa, así como de todos los frentes que tiene abiertos después de su participación en el reality más extremo de la televisión. Además, la modelo opina sobre la reaparición pública de su expareja y padre de su primer hijo, Kiko Rivera.