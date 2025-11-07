A la vuelta de 'Supervivientes All Stars', Jessica Bueno se topa con la inesperada reaparición televisiva de Kiko Rivera y reacciona a su entrevista

Una semana después de la final de 'Supervivientes All Stars 2025' donde Jessica Bueno quedó a las puertas del tan ansiado premio, la exconcursante se topa con la inesperada reaparición pública en '¡De viernes!' de su expareja Kiko Rivera.

Jessica Bueno da su opinión sobre la entrevista del hijo de Isabel Pantoja, quien ha sido pillado esta misma tarde por varios paparazzis llegando a la casa de Sevilla de la exsuperviviente acompañado de sus hijas por un motivo: la celebración del cumpleaños del hijo que ambos tienen en común. Una situación extraordinaria teniendo en cuenta que no han vuelto a ser vistos juntos desde que se separaron en 2013 cuando Fran Rivera tan solo era un bebé.

Además, la finalista de la última edición de 'Supervivientes' se sienta en el plató para afrontar sus frentes abiertos revelados entre lágrimas en su emotivo puente de las emociones y sus conflictos durante su paso por el reality. Uno de esos temas pendientes es en qué punto se encuentra a día de hoy con Jota Peleteiro, padre de sus hijos con quien mantiene un proceso judicial abierto y al que se enfrentó en este mismo programa.

Así es la relación actual entre Jessica Bueno y Kiko Rivera

Durante su entrevista para '¡De viernes!', Kiko Rivera comenta qué le pareció el paso de su expareja por Honduras. "La llamé para darle la enhorabuena por el concursazo que ha hecho. Fran ha estado pendiente, lo ha disfrutado muchísimo de ver a su madre. Ha sido una campeona la verdad, ha hecho muy buen concurso. Desando que llegue a Sevilla, tenemos una conversación pendiente. Esta semana es el cumpleaños de nuestro hijo e iré por primera vez, hay cosas que cambian, el primero yo. Creo que es el momento de que mi hijo mayor vea que su padre también quiere muchísimo a su madre y va a ver cómo voy a soplar las velas. Es importante tanto para Ana y Carlota, como para Francisco", se sinceraba el hijo de Isabel Pantoja en su entrevista.

Tras escucharle, Jessica Bueno señala que las cosas "hacía tiempo que habían cambiado" pues "desde hace muchos años hay cordialidad". A esto hay que sumarle el hecho de volver a vivir en Sevilla ha permitido que "este año esté mucho más con su hijo" y le ayude "muchísimo con todo lo que tenga que ver con Fran". "Nos hemos podido adaptar en muchos momentos y poder hablar las cosas tranquilamente y ponernos de acuerdo en todo lo que se refiere a Fran con naturalidad", afirma.

¿Cómo ve a Kiko Rivera en su reaparición pública?

Lo cierto es que la exsuperviviente lleva "bastantes años" que le ve "diferente", asegura. Sin embargo, tenía entendido que el motivo que le había lleva a alejarse de la televisión era su salud mental, tal y como el propio Kiko Rivera ha contado en profundidad en '¡De viernes!'. "Si se encuentra decidido y con fuerza de hacer esta entrevista es porque lo está haciendo después de haberlo razonado muchísimo y espero que todo le vaya bien", señala.

Poco antes de ver la entrevista al completo, aseguraba que no sentía ningún tipo de preocupación al respecto: "Sinceramente no porque mi conciencia está tranquila en ese aspecto y siempre hemos podido hablar las cosas y creo que nunca he llegado a hacerle nada que pudiera hacerle daño".