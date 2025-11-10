'Gran Hermano 20: la vida en directo', programa 1, completo (10/11/25)

Gran Hermano 10 NOV 2025 - 23:25h.

Vuelve a ver la tira diaria de 'GH 20' presentada por Jorge Javier Vázquez del 10 de noviembre de 2025

Jorge Javier Vázquez tiene que intervenir para poner orden en los primeros posicionamientos de ‘Gran Hermano 20’: “Es por respeto”

Tras estallar la paz de las primeras horas de convivencia por los aires, los habitantes de la casa se van a enfrentar, en directo, a los primeros posicionamientos. Lorena, Patricia, Raúl y Aroa son los cuatro nominados que se juegan la expulsión. Además, Iñigo y Aroa protagonizan un gran enfrentamiento.