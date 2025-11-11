Logo de telecincotelecinco
Logo de Gran HermanoGran Hermano
Programas completos

'Gran Hermano 20: la vida en directo', programa 2, completo (11/11/25)

La vida en directo 11/11/2025 Gran Hermano GH20 La vida en directo 2
'Gran Hermano 20: la vida en directo'telecinco.es
Compartir

Seis días de convivencia y los conflictos se multiplican en Gran Hermano 20. Jonay y Mamadou no se soportan, Paula y Patricia han llegado al límite por un plato de patatas; y Aroa, que también es otra de las concursantes más polémicas, se ha venido abajo. Presentado en directo por Jorge Javier Vázquez.

Temas