'Gran Hermano 20: la vida en directo', programa 2, completo (11/11/25)

Gran Hermano 11 NOV 2025 - 22:55h.

Vuelve a ver la tira diaria de 'GH 20' presentada por Jorge Javier Vázquez del 11 de noviembre de 2025

Paula se sincera con Jorge Javier sobre su inicio de concurso y comparten un momento místico: “Me gustaría decirte que ha sido bonito, pero no es el caso”

Seis días de convivencia y los conflictos se multiplican en Gran Hermano 20. Jonay y Mamadou no se soportan, Paula y Patricia han llegado al límite por un plato de patatas; y Aroa, que también es otra de las concursantes más polémicas, se ha venido abajo. Presentado en directo por Jorge Javier Vázquez.