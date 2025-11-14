'Gran Hermano 20': Gala 2, completa (13/11/25)

telecinco.es 14 NOV 2025 - 08:31h.

Las primeras nominaciones de ‘Gran Hermano 20’ llegan a la casa con Iñigo y Edurne como intocables tras su paso por la zona de 'los pájaros', a los que se suman dos nuevos concursantes. Tras la primera expulsión, la casa nomina por parejas y el expulsado descubre su nuevo destino. La última gran decisión de 'El Oasis' da un giro total a la lista definitiva de las primeras nominaciones.