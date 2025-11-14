Patricia Fernández 14 NOV 2025 - 02:24h.

La última gran decisión del ‘El Oasis’ da un giro total a la lista definitiva de las primeras nominaciones de ‘GH20’: “Me va a dar algo”

Las primeras nominaciones de la edición llegaban a la casa de ‘Gran Hermano 20’, en las que Iñigo y Edurne eran intocables para sus compañeros después de haber vivido como pájaros y a ellos se iban a unir dos nuevos concursantes.

Paula y Patricia eran las únicas en postularse para ser pájaros y, por tanto, adquirían este rol, por tanto, tampoco iban a poder ser expulsados.

Tras saber a quién no podían tocar, llegaba el momento de empezar las nominaciones que iban a ser en el confesionario y de dos en dos, que iban a tener que ponerse de acuerdo.