'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (14/11/25)

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 14 de noviembre, online y completo

3 años, 6 meses y 7 días desde la última vez que pisó un plató, Kiko Rivera hace su reaparición televisiva en ‘¡De viernes!’ para enfrentarse a la entrevista más difícil de su vida. El cantante vuelve renovado y dispuesto a abordar todos los frentes que tiene abiertos: desde su separación de Irene Rosales hasta su polémica y conflictiva relación con su madre Isabel Pantoja y su hermana Isa Pi.