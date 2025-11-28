'El debate de las tentaciones': Temporada 9 programa 3, completo

Ya disponible el programa 3 de 'El Debate de las Tentaciones': contenido inédito, análisis y Claudia en plató

Debate 3 - Claudia se enfrenta a imágenes inéditas de Gerard y Almudena

Tras su semana más dura, Claudia se enfrenta a nuevas imágenes inéditas en plató junto a Sandra Barneda de lo que ocurrió entre Gerard y Almudena mientras ella estaba en la hoguera de confrontación con Gilbert. Además, Gabriella Hahlingag se vuelve a ver cara a cara por primera vez con Manuel González desde su sonada ruptura y vemos un avance de la hoguera de las consecuencias de Álvaro y Mayeli.