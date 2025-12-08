'Gran Hermano 20': Debate 5, completo (08/12/25)

Gran Hermano 08 DIC 2025 - 08:55h.

¡Dale al 'play' y disfruta del quinto debate de 'Gran Hermano 20', al completo!

Asombro y lágrimas ante el nombre de la nueva expulsada de 'Gran Hermano 20', que protagoniza una épica salida de la casa: "¡Siempre lo quise hacer!"

Edi y Violeta han entrado en la casa para ser testigos de las coreografías finales de la prueba semanal en la que han ayudado a los concursantes, como también han hablado de su reciente compromiso en plató.

Todo en medio de muchas sorpresas en este debate de 'Gran Hermano 20' con Ion Aramendi, donde se ha dado una expulsión por sorpresa y unas nominaciones que tampoco se esperaban en las que Rocío ha tenido un papel fundamental después de conseguir la tarjeta dorada en el pasado debate.

Además, las despedidas de los tres expulsados en la pasada gala, nuevas tensiones en la convivencia y mucho más: ¡solo tienes que darle al 'play' al vídeo para poder ver el quinto debate de 'Gran Hermano 20', al completo: no te lo pierdas!