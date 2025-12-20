'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (19/12/25)

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 19 de diciembre, online y completo

Carlo Costanzia di Costigliole regresaba a '¡De viernes!' para responder a las durísimas declaraciones que ha hecho Mar Flores sobre él en sus memorias y anunciar las medidas legales que ha emprendido contra la modelo. Además, Paola Olmedo se sentaba en el plató, muy molesta con José María Almoguera por haberla culpado de estar dificultando el proceso de divorcio, y explicaba los dos motivos por los que no ha firmado aún los papeles.

Por último, Pocholo Martínez-Bordiú volvía a la televisión para comunicar la importante decisión vital que ha tomado. También, el aristócrata recordaba algunas de sus mayores anécdotas durante sus numerosos años siendo considerado el rey de la noche ibicenca y se sinceraba sobre el gran amor de su vida, su exmujer Sonsoles, hija de el expresidente Adolfo Suárez.