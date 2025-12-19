Antía Troncoso 19 DIC 2025 - 23:14h.

El empresario anuncia que ha comenzado el proceso judicial contra su exmujer Mar Flores: "Quiero que se restablezca la verdad"

Carlo Costanzia desvela el motivo de peso por el que decidió saber qué había dicho Mar Flores en su libro: "No tenía ninguna gana de leerlo"

Compartir







Carlo Costanzia di Costigliole regresaba al plató de 'De viernes' para responder a las durísimas declaraciones que ha hecho Mar Flores sobre él en 'Mar en calma', las memorias de la actriz. Y es que tras las recientes intervenciones televisivas de su exmujer, el italiano ha llegado a su límite y anuncia en nuestro programa que ha iniciado el proceso para tomar medidas legales contra la modelo.

Tras muchos años de silencio, Mar Flores publicaba sus memorias en septiembre. Un libro en el que la actriz hablaba como nunca antes sobre su turbulenta relación y separación con Carlo Costanzia. Un par de días después, era el propio italiano quien confesaba, en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, que se había leído las memorias y aseguraba que estaban llenas de "mentiras" e incluso traía las pruebas para demostrarlo.

PUEDE INTERESARTE La historia de amor de Carlo Costanzia di Costigliole y Mar Flores: cómo se conocieron y por qué rompieron

Ahora, meses después y tras varias apariciones televisivas de Mar Flores en las que continúa cargando contra él, Carlo Costanzia padre vuelve a nuestro plató para comunicar que no piensa tolerar que se continué hablando sobre él, motivo por el cual ha decidido comenzar el proceso judicial contra su exmujer, que se había retrasado por cuestiones personales, tales como el fallecimiento de su madre y la enfermedad de su hermana:

"Hoy en día, el delito de injurias y calumnias tiene que pasar por ley por una conciliación previa. Con lo cual, tú no puedes presentar directamente una querella criminal. Con lo cual pasas por la conciliación previa, que ya está, y desde luego no va a ir a ningún lado, y después que se da acta de que ninguno de los dos llega a esta conciliación, ya empieza, por lo menos por mi parte, la querella criminal", explicaba.

El empresario italiano ha llegado a su límite y explicaba claramente cuál era su objetivo: "Quiero que se restablezca la verdad sobre lo que llevo escuchando desde hace tres meses. Porque debido a la continuidad de lo que se ha dicho por tres meses hay un tema de incitación al odio. No se me puede llamar maltratador sin tener ninguna condena. No es que tenga que defenderme, pido amparo a la justicia y ya veremos lo que va a decidir".

El empresario italiano sobre su hijo Carlo: "Le adelanté que me he visto obligado a actuar"

Asimismo, el empresario hablaba sobre su hijo Carlo Costanzia y la difícil posición en la que este se encuentra debido al conflicto de sus padres: "Mi hijo Carlo no tiene ni que meterse en el medio. Yo no le pido apoyo ni me espero apoyo. Es su madre, con lo cual, el tema es también suyo. Por supuesto, le he adelantado, debido a lo que ha pasado, que esta vez me veía obligado a actuar. Esto ahora empieza y acabará el día que tenga que acabar", aseguraba.

Aunque Carlo entiende que la postura de su hijo no es fácil, considera que debe pensar en él: "Lo entiendo y estoy totalmente de su lado como padre, pero soy también un hombre. La publicación de este libro y las declaraciones para promoverlo, que únicamente se enfocaron en mi persona y los supuestos malos tratos, eran algo para mi injustificable y no estoy aquí para pasar al final de mi vida como un maltratador”, sentenciaba el empresario

Carlo Costanzia, sobre las acciones legales contra Mar Flores: "Voy por lo legal y penal"