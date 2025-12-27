'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (26/12/25)

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 26 de diciembre, online y completo

Anita Williams desvela qué factores influyen en sus vaivenes amorosos con Montoya: "Nadie sabe lo que hay detrás"

Programa 105 - Olga Moreno explica el motivo de sus lágrimas

Olga Moreno se sincera en ‘¡De viernes!’ y desvela los duros momentos personales que ha atravesado y que la llevaron a romperse en ‘El tiempo justo’. Además, Antonio Romero y Rafael Ruiz, Los del Río, se sientan en plató para repasar sus más de 60 años de trayectoria musical y Anita Williams desvela, en directo, algo muy importante.