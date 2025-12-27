Logo de telecincotelecinco
Anita Williams desvela qué factores influyen en sus vaivenes amorosos con Montoya en '¡De viernes!': "Nadie sabe lo que hay detrás"

Anita Williams desvela qué factores influyen en su amor imposible con Montoya: "Nadie sabe lo que hay detrás"
Anita Williams se sienta en '¡De viernes!' y hace un balance de su 2025. telecinco.es
Anita Williams se ha sentado en el sillón de '¡De viernes!' para hacer balance de su 2025 y repasar su año, especialmente sobre su relación con Montoya. Desde su paso por 'La isla de las tentaciones 8', dónde saltaron a la fama, y su posterior concurso en 'Supervivientes', Anita Williams y Montoya han tenido varias idas y venidas en los últimos meses, saliendo en distintos medios sus nuevas oportunidades.

Durante el programa, Anita ha desvelado que, actualmente, no están juntos. Terelu Campos ha preguntado a la invitada cuáles son las razones reales que se esconden detrás de la decisión de no continuar su relación, a pesar de haber demostrado que se quieren: "Ha sido todo muy mediático. Cuándo la gente opina tanto y juzga sin saber, porque ven lo que se ha visto, pero nadie sabe lo que hay detrás", respondía ella.

Además, Anita cree que si la relación hubiera sido más privada y no se hubieran expuesto tanto en los medios de comunicación probablemente habrían podido superar sus problemas y seguir juntos: "De esta manera te quedas con lo que tu piensas y con lo que la otra persona piensa, pero cuando empiezas con opiniones es muy difícil gestionarlo", reconocía.

Las diferencias entre Anita y Montoya

"Para mi es muy fácil decir que si los dos hemos hecho algo y lo queremos intentar, que lo intentemos. Porque si no, no intentes nada", contaba la invitada. Anita ha admitido que lo que se diga en las redes sociales y la televisión no le influye, "pero a Montoya sí".

La barcelonesa ha explicado que las últimas imágenes que se han visto son de hace algo más de un mes: "Nos queremos un montón. No todo el mundo es igual y a mi no me influye lo que digan", contaba. Anita también le ha mandado un recado a su exnovio, al hablar de la ayuda psicológica que ella recibe para aprender a gestionar sus sentimientos: "Debería haber ido para gestionar las emociones y lo que le pasa, no solo la fama".

