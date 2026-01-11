Logo de telecincotelecinco
Logo de Got TalentGot Talent
Got Talent A la carta
Programas completos

'Got Talent' | Programa 1, en vídeo (10/01/26)

Gala 1 Got Talent Temporada 11 Gala 1
Gala 1 Got Talent Temporada 11 Gala 1. Telecinco.es
Compartir

Nuevos talentos, nuevas experiencias, nuevas emociones… ¡y nuevos jurados! Preparaos, porque llega un programa inolvidable. De la mano de Risto Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre, y junto a todas las personas talentosas que participan en esta edición, damos la bienvenida a la temporada 11 de 'Got Talent'.

Temas