'Got Talent' | Programa 1, en vídeo (10/01/26)

Got Talent 11 ENE 2026 - 01:00h.

Disfruta del programa de 'Got Talent' del sábado 10 de enero, online y completo

Todas las actuaciones, vídeo a vídeo, del estreno de 'Got talent': del "arte nasal" a la actuación con IA

Compartir







Nuevos talentos, nuevas experiencias, nuevas emociones… ¡y nuevos jurados! Preparaos, porque llega un programa inolvidable. De la mano de Risto Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre, y junto a todas las personas talentosas que participan en esta edición, damos la bienvenida a la temporada 11 de 'Got Talent'.