'GH DÚO 4': Gala 2, completa (15/01/26)

GH DÚO 16 ENE 2026 - 08:06h.

Tan solo una semana después de entrar en la casa, la creciente tensión en la convivencia con Cristina Piaget como protagonista ha provocado que varios concursantes como Carlos Lozano, Carmen Borrego y Sonia Madoc se estén planteando abandonar el concurso.

Además, Sandra Barrios, una de las grandes protagonistas de la actual edición de ‘La Isla de las tentaciones’, llegará a la casa como nueva concursante oficial de la edición y conocerá a la persona o personas con las que hará pareja… o trío en el concurso.