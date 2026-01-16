Patricia Fernández 16 ENE 2026 - 03:02h.

Llegaban las primeras nominaciones de esta edición durante la gala de 'GH DÚO' en medio de la tensión que se respira en la casa de Tres Cantos. Las que eran en el confesionario y los tríos y parejas se tenían que poner de acuerdo para dar uno y tres puntos, todo con un gran privilegio para Manuel Anita y Gloria como ganadores de la 'suite': poder ver todo y ser los últimos en nominar. Y no por ser las primeras faltaban las estrategias y los desencuentros a la hora de decidir los votos.

Además, al llevar pocos minutos en la casa, Jorge Javier Vázquez comunicaba que Sandra, Juanpi y Andrea, el nuevo trío de 'GH DÚO', no iban a nominar ni ser nominados esta semana. Sabiendo todo esto, comenzaban las nominaciones.

Así han sido las primeras nominaciones de 'GH DÚO'

Carlos Lozano y Cristina Piaget: un punto para Sonia Madoc y Mario Jefferson y tres puntos para Belén Rodríguez, asegurando Cristina que lo que su compañera le ha hecho "es imperdonable" y por tanto también nominaban a John Guts y Carmen Borrego, con lo que estaba de acuerdo Carlos: "Lo que diga Cristina va a misa, me duele por John".

Mario Jefferson y Sonia Madoc: un punto para el trío de Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts porque "nos lo acaban de pedir", decía Mario y se los daban pese a que la cantante añadía: "Me sabe fatal porque me muero sin Belén y Carmen". "¿Acabas de decir que os lo acaban de pedir?", preguntaba el presentador y, pese a que Mario lo negaba, Jorge Javier decía algo: "Si os he escuchado".

Y tres puntos a Carlos Lozano y a Cristina Piaget porque "él va de frente, pero no" y ella "se comportó muy mal con mi compañera" y "considero que es una persona que ha venido a desestabilizar a la gente". Lo que hacía que Jorge Javier Vázquez se interesase por la petición de

Carmen Borrego, Belén Rodríguez y John Guts: después de la tensión entre ellos por no ponerse de acuerdo en las nominaciones: "No me da la gana". Y, finalmente, se decidía que Belén rodríguez y Carmen Borrego daban un punto, el que utilizaban para Carlos Lozano y Cristina Piaget: "Para el cabrero y la monja asesina. Estamos perdiendo todo por culpa de los dos, van en contra de la convivencia. Se han quedado con el papelito de me hago la víctima". Y los tres puntos para Raquel Salazar y Antonio Canales: "Hay que mover el avispero, esto no es afinidades, tiene que haber más gente para votar, aquí se viene a jugar".

Raquel Salazar y Antonio Canales: un punto a John Guts, Belén Rodríguez y Carmen Borrego porque él "veo que es un falso bueno y tiene un as debajo de la manga" y "ellas ya no quieren estar". Y tres puntos para Carlos Lozano y Cristina porque "nos han hecho una pasar una semana... nos ha hecho la vida mártir".

Anita, Gloria y Manuel: después de haber visto todas las nominaciones de la 'suite', llegaba su momento. Un punto para Sonia Madoc "porque es con la persona que hemos hablado" y, por tanto, a Mario Jefferson. Y tres puntos se los daban a Cristina Piaget y Carlos Lozano: "No tiene respeto, de vergüenza. Y él la está tratando como su marioneta en ciertos momentos, es mutuo. Están preparadísimos".

La lista definitiva de nominados

Al terminar de dar sus votos, Jorge Javier Vázquez comunicaba a todos en el salón que los nominados eran: Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts.

Pero faltaba algo más, el presentador, después de comunicar quiénes eran los señalados por la casa, preguntaba a todos si querían utilizar su privilegio, sabiendo los que lo tenían que si querían podían ir al confesionario para esto. Pero ni Sonia Madoc y Mario Jefferson, ni Raquel Salazar y Antonio Canales hacían uso de él, por tanto la lista de nominados definitiva se quedaba igual.

Entre Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts está el primer expulsado de 'GH DÚO': ¡ya puedes votar a través de la app de Mediaset Inifinity, de manera completamente gratuita, quién quieres que sea el expulsado!