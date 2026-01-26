'GH DÚO 4': Cuentas pendientes 3, completo (25/01/26)
¿Quién es el porcentaje más bajo? Descubre el nombre del nominado menos votado para la expulsión de 'GH DÚO'
Pese al intento de Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carmen Borrego de hacer una estrategia en las primeras nominaciones a la cara, las cosas no les salían y ellos son los nominados de la semana. Pero hoy conocerán también, los apoyos que tiene dentro de la casa gracias a los posicionamientos cara a cara y visitarán la nueva 'Sala de la Verdad'.