'GH DÚO 4': Cuentas pendientes 3, completo (25/01/26)

GH DÚO 26 ENE 2026 - 08:33h.

Compartir







Pese al intento de Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carmen Borrego de hacer una estrategia en las primeras nominaciones a la cara, las cosas no les salían y ellos son los nominados de la semana. Pero hoy conocerán también, los apoyos que tiene dentro de la casa gracias a los posicionamientos cara a cara y visitarán la nueva 'Sala de la Verdad'.