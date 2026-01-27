'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 2, completo

Logo de telecincotelecinco
Tras las ceremonias ante el altar, las dos primeras parejas afrontan sus románticas lunas de miel en París y Sharm El Sheikh (Egipto). Pero pronto las primeras sensaciones prometedoras darán paso a las primeras fricciones matrimoniales y a confesiones que abrirán una peligrosa ventana a la desconfianza.

Además, dos nuevas parejas seleccionadas por el equipo de expertos celebrarán sus bodas.

