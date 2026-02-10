Logo de telecincotelecinco
'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 4, completo

P4 - La prueba definitiva: convivencia Casados a primera vista Temporada 1 Programa 4
Diez parejas ya se han dado el “sí quiero” sin conocerse y afrontan ahora la prueba definitiva: la convivencia. Confesiones inesperadas, crisis, roces y emociones a flor de piel marcarán a Ana y Luija, Ainhoa y Marc, Stefan y Estefanía, Laura y Lorenzo y a Lucía y Borja. mientras una nueva pareja se enfrenta a su primer encuentro.

