¿Amor a primera vista en los pasillos de Mediaset entre colaboradores?: "La primera vez que lo vi, me enamoré"

¿Es posible enamorarse en los pasillos de la redacción? Mientras algunos imponen una estricta "ley seca" laboral, otros confiesan flechazos reales con presentadores estrella de la cadena

El concepto del nuevo reality show, 'Casados a primera vista', se basa en una idea arriesgada, el dejar que el instinto (y unos expertos) decidan si puedes enamorarte de alguien nada más verle. Esto nos ha hecho plantearnos una duda existencial: ¿Es posible enamorarse nada más cruzar una mirada? Y lo más importante, ¿puede pasar eso mientras esperas el ascensor en Mediaset? Aprovechando la temática nupcial del programa, hemos salido a los pasillos para preguntar a los colaboradores si alguna vez han sentido amor a primera vista dentro de las instalaciones de la cadena. Y cuidado, porque en el vídeo, hay confesiones que salpican directamente a los presentadores.

La más valiente y sincera ha sido Leticia Requejo. Lejos de esconderse, la periodista ha admitido que los pasillos tienen su peligro y ha confesado dos "flechazos" instantáneos: "La primera vez que vi a Ricardo Reyes y a Joaquín Prat, me enamoré un poquito", revela entre risas. Unas declaraciones que ponen en el punto de mira al presentador de deportes y al propio conductor del programa, confirmando que el carisma de ambos traspasa la pantalla y conquista a la redacción.

En el polo opuesto al romanticismo de Leticia se encuentra Giovanna González. La colaboradora tiene muy clara su política de empresa y aplica una norma inquebrantable para evitar dramas de oficina: "Tengo una ley no escrita: nada de compañeros de trabajo, hay que dejar las cosas a un lado". Para ella, mezclar la nómina con el corazón es un cóctel peligroso que prefiere no probar.

Entre el amor y la norma, Pepe del Real tira de picardía y asegura que en Mediaset no ha tenido amor a primera vista, pero suelta la bomba entre carcajadas: "En otra cadena sí". Por su parte, Alejandra Prat tira de nostalgia—aunque ahora vive una etapa de estabilidad— y reconoce que "Cuando era joven me dejaba llevar por todo".

Mientras que en 'Casados a primera vista' los concursantes se lanzan al vacío legal del matrimonio sin conocerse, en la redacción podemos comprobar que el proceso es más sutil, aunque igual de peligroso. La adrenalina del directo parece actuar como un provocador para algunos, convirtiendo el lugar en una pasarela de tentaciones donde, como demuestra Leticia, es difícil no caer rendido ante el encanto de los compañeros.

No te pierdas el vídeo completo para escuchar todas las declaraciones y ver quién es capaz de mantener la compostura antes las preguntas más comprometidas sobre sus compañeros de plató. Dale play.