'GH DÚO 4': Gala 6, completa (12/02/26)

GH DÚO 13 FEB 2026 - 08:33h.

Uno de los grandes protagonistas de la convivencia dirá adiós a ‘GH DÚO’ con su expulsión en la sexta gala del reality. Los nominados Carlos Lozano, Cristina Piaget y Raquel Salazar, con porcentajes de votos muy igualados, conocerán la decisión de la audiencia y el elegido abandonará la casa y abordará su paso por el concurso. Además, en vísperas de San Valentín el reality sorprenderá a sus habitantes con visitas y mensajes de personas muy importantes de sus respectivos entornos, en una noche en la que además se romperán las parejas y tríos y comenzará la competición individual por hacerse con el maletín.