'Tentaciones Privé': Programa 4, completo

Albert Barranco tiene que hacer frente a todas sus cuentas pendientes. El catalán tiene un cara a cara con Nieves para esclarecer todo lo que pasó realmente entre ellos y se reencuentra con Maica Benedicto después de dejarla para participar en 'La isla de las tentaciones 9'.

Además, se sincera sobre si realmente ha sido infiel a Olatz después de que esta información salga a la luz en pleno programa.