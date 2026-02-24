Logo de telecincotelecinco
Logo de Casados a primera vistaCasados a primera vista
A la carta
Programas completos

'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 6, completo

P6 - Cuando la convivencia desafía las promesas Casados a primera vista Temporada 1 Programa 6
El programa completo.. telecinco.es
Compartir

Esta semana, las parejas deberán elaborar un ranking basado en la atracción física. Además, si quieren, podrán coger el móvil del otro, una dinámica que pondrá a prueba su confianza y estabilidad. Luego, en la se enfrentarán a los expertos y a sus propias verdades. Las confesiones serán tan impactantes que podrían provocar cambios de pareja inesperados.

Temas