'Tentaciones Privé': Programa 5, completo

P5 - Almudena y Darío se reencuentran y Olatz rompe con Barranco La isla de las tentaciones Temporada 9 Tentaciones Privé 5
En el quinto programa de ‘Tentaciones Privé’, Almudena Porras y Darío Linero se reencuentran después de meses. La expareja de ‘LIDLT 9’ confiesan lo que nunca se ha atrevido a decir y se sinceran sobre sus sentimientos actuales. ¿Sigue habiendo algo entre ellos?

Además, Olatz rompe con Albert Barranco tras salir a la luz en nuestro programa las pruebas de su infidelidad. ¡No te lo pierdas!

