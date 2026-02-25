'Tentaciones Privé': Programa 5, completo

Tentaciones Privé 25 FEB 2026 - 20:08h.

¡Dale al 'play' y disfruta del quinto programa de 'Tentaciones Privé', al completo!

En el quinto programa de ‘Tentaciones Privé’, Almudena Porras y Darío Linero se reencuentran después de meses. La expareja de ‘LIDLT 9’ confiesan lo que nunca se ha atrevido a decir y se sinceran sobre sus sentimientos actuales. ¿Sigue habiendo algo entre ellos?

Además, Olatz rompe con Albert Barranco tras salir a la luz en nuestro programa las pruebas de su infidelidad. ¡No te lo pierdas!