'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 7, completo

La semana de la intimidad llega al vecindario de Casados a primera vista, guiada por la sexóloga Nayara Malnero, y sacude a las parejas. El intercambio aceptado por Laura y Lorenzo y por Milton y Natalia trae duras consecuencias. Confesiones, crisis y decisiones límite marcarán a los seis matrimonios: seguir luchando por el amor o abandonar para siempre la experiencia.