Ana Carrillo 02 MAR 2026 - 19:18h.

Marc ha explicado por qué se compró juguetes tras la marcha de Ainhoa del apartamento que compartían

Laura y Marc, de 'Casados a primera vista', muestran su plan juntos y resuelven las dudas sobre su amistad

Cada lunes, 'Casados a primera vista' y el nombre de sus protagonistas entran en la lista de términos más comentados en las redes sociales, lo que demuestra el éxito de audiencias que está siendo el programa de Telecinco. Uno de los momentos más virales de la semana pasada ocurrió cuando Ainhoa regresó al apartamento que compartía con Marc y lo encontró jugando.

"¿Jugando? ¿A qué?", le preguntó ella, muy desconcertada, ante lo que él contestó: "Me he comprado juguetes". La conversación prosiguió, pero unos instantes más tarde ella insistía: "¿Que te has comprado juguetes has dicho? ¿De qué tipo?". Y fue entonces cuando el amigo de Laura le enseñó sus juguetes, como un muelle de colores y un caleidoscopio.

PUEDE INTERESARTE Marc se sincera con sus seguidores ante la emisión en televisión del estado de su relación con Ainhoa

En las redes sociales se comentó mucho esta escena y ante los cientos de comentarios, Marc ha querido explicar por qué decidió comprarse juguetes y ha mencionado cuatro razones: la primera es que algún día le gustaría ser padre, la segunda es que a esos hijos les comprará juguetes, la tercera es que será un padre que juegue con sus hijos y la cuarta es un alegato sobre los aprendizajes de jugar: "Jugando aprenderemos valores como compartir, respeto, paciencia y orden cuando los guardemos".