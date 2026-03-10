Logo de telecincotelecinco
'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 8, completo

P8 - Dos despedidas y la decisión final Casados a primera vista Temporada 1 Programa 8
El programa completo.. Telecinco.es
Llega un momento crucial en ‘Casados a primera vista’: la decisión final de las parejas. Tras varias semanas de convivencia, acoge este acontecimiento clave que cambiará las vidas de los protagonistas y que llegará tras la salida previa de la experiencia de dos parejas en una ceremonia extraordinaria convocada por los expertos.

