'Casados a primera vista': Temporada 1 programa 8, completo

¡Dale al 'play' y disfruta del octavo programa completo de 'Casados a primera vista'!

Todos los programas completos de 'Casados a primera vista'

Compartir







Llega un momento crucial en ‘Casados a primera vista’: la decisión final de las parejas. Tras varias semanas de convivencia, acoge este acontecimiento clave que cambiará las vidas de los protagonistas y que llegará tras la salida previa de la experiencia de dos parejas en una ceremonia extraordinaria convocada por los expertos.