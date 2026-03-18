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'Tentaciones Privé': Programa 8, completo

P8 - Gilbert y Helena, cara a cara tras su ruptura, por fin cuentan todo sobre su relación La isla de las tentaciones Temporada 9 Tentaciones Privé 8
El programa completo.. telecinco.es
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En el octavo programa de ‘Tentaciones Privé’, Gilbert y Helena se ven cara a cara para contar toda la verdad de su relación. Después de muchas semanas negándolo, confiesan que sí que hubo más que amistad entre ellos y dan todas las explicaciones pertinentes. ¿Por qué han mentido durante todo este tiempo? ¿Le pidió Helena a Gilbert que ocultaran su relación? ¿Qué ha pasado para que ahora hayan decidido romper su relación? ¿Sigue habiendo sentimientos entre ellos? En exclusiva, los protagonistas de esta historia nos cuentan la cronología de su relación secreta y enfrentan sus cuentas pendientes tras su ruptura.

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