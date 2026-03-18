Pedro Jiménez 18 MAR 2026 - 22:46h.

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Helena y Gilbert han hecho una cronología de su relación durante el 'Tentaciones Privé' que se ha emitido este miércoles en Mediaset Infinity. En primer lugar, ha sido Helena quien ha contado que estuvieron "una semana juntos" y que, de un momento para otro, confundió la amistad que tenían con algo más. "En un momento dado se me declaró y confundí la amistad con otra cosa", ha señalado, momento que ha descrito con pelos y señales.

Todo ocurrió cuando en una discoteca, Helena tonteó con un chico y Gilbert, en un pequeño ataque de celos, se lanzó a Helena. Ahora, Gilbert tiene bloqueado a la ex de Rodri, una situación un tanto incómoda y que le hace a Helena sumergirse en un mar de dudas. Por otro lado, Helena ha subrayado que ya le ha dicho a Gilbert que no quiere nada más con él. Desde ese momento, su relación ha ido cuesta abajo.

Más adelante, la versión de Helena ha chocado con la de Gilbert: según este han estado dos semanas, tiempo que no coincidía con el que Helena había dicho instantes antes. Un Gilbert que ha revelado que se acostaron por primera vez en casa de Lorenzo, a principios de febrero.