Pedro Jiménez 18 MAR 2026 - 20:29h.

Gilbert y Helena, frente a frente por primera vez, toman una decisión importante sobre su relación: no te lo pierdas

La prueba de amor más exigente de la televisión: 'La isla de las tentaciones 10', muy pronto, en Telecinco

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Gilbert y Helena se han visto las caras durante el videopodcast de 'Tentaciones Privé' presentado por Marta Peñate y emitido en Mediaset Infinity este miércoles. Un cara a cara que ha llegado después de su sonada ruptura y en donde la tensión ha sido la principal protagonista.

Y es que los rumores que han envuelto a ambos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones 9' han sido muchísimos desde que la aventura en República Dominicana acabó para los dos y ambos lo dejaron con sus respectivas parejas. Hasta que, finalmente, ha sido la propia Helena la que ha admitido absolutamente toda la verdad en 'Tentaciones Privé, además de revelando por qué no lo ha contado todo de de primeras.

Pues bien, ha sido tras esta ruptura cuando Gilbert y Helena han protagonizado un cara a cara que nos ha dejado absolutamente de todo, entre reproches y más reproches. Y es que Helena ha recordado que Gilbert se le declaró y fue ahí cuando confundió la amistad que tenían con algo más. Pero la tensión no ha tardado en llegar, después de que Gilbert le dijera que antes de liarse ambos, fue la propia Helena la que le dijo a una chica que no entendía "por qué no se lanzaba (Gilbert)".

Gilbert le ha pedido perdón por "la confusión", pero no entiende que alguien se "confunda veinte veces". Tampoco han estado de acuerdo en el tiempo que se han estado liando, con Helena teniendo su propia versión y Gilbert, por su parte, la suya propia también.

Posteriormente, Helena ha estallado después de que Gilbert le diga que él cuenta la verdad: "¿Consideras que yo estoy mintiendo?". Ambos han intentado limar asperezas, sin éxito y con algún choque que otro a lo largo de todo el videopodcast de 'Tentaciones Privé'.

Las pruebas que confirmaron, definitivamente, su relación

Sin duda, hay un testimonio que salió a la luz en 'Tentaciones Privé' que fue clave para que esta 'relación' que Gilbert y Helena negaban en un primer momento -e incluso esta última ante Claudia- cogiese más forma que nunca y nos hiciese pensar que estaban manteniendo algo lejos del resto.

Y es que un chico salió a una discoteca y se encontró a ambos "enrollándose": "Toda esta historieta de que son amigos... yo por lo que vi allí era una relación prácticamente de pareja. Que no nos vendan la moto que nos están vendiendo".

Eso, sumado a una doble confesión de Nieves asegurando que, en primer lugar, un chico le dijo que se habían "dado dos besos" ambos en la misma discoteca y, en segundo lugar, una información que le llegó de que en ese momento "se habían acostado dos veces", arrojaba todavía más si cabe más luz a todo esta relación entre Helena y Gilbert.