'La isla de las tentaciones': Temporada 10 programa 1, completo

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Separadas de forma abrupta, sin besos de despedida y con más dudas, inseguridades e incertidumbre que nunca ante la ‘sombra de la tentación’ que se cernirá sobre ellas, cinco parejas desembarcan en las paradisíacas playas de República Dominicana dispuestas a someter la fortaleza de su amor a la prueba más intensa y exigente.