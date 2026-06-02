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'La isla de las tentaciones': Temporada 10 programa 19, completo
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La dolorosa decisión de Christian y Mar en la hoguera final: “No quiero decirlo, es muy difícil”
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El ver las imágenes más delicadas y dolorosas con compañeros y compañeras de sus parejas ofrece una nueva perspectiva de ellas a ambos en un momento en el que los ambientes están muy caldeados en ambas villas por diferentes motivos.