02 SEP 2025 - 16:44h.

Espero que hayáis tenido unas estupendas vacaciones. Arrancamos nueva temporada, y antes de traeros las últimas novedades, repaso con vosotros todos los looks de Sandra Barneda en El verano de las Tentaciones.

El mono negro con hilos plata es de Panambi Colecction, los pendientes de aros plata y el anillo mate son de Belao.

El vestido verde es de Teria Yabar, los pendientes de hojas de metal dorado son de Belao Bisuteria, el anillo con estrella de mar de Zara (otras colecciones) y la cadena con corazón turquesa es de Casa Juanas Unique.

El mono estampado es de Desigual, los pendientes de serpientes con cuentas de colores de Cien Versos y el anillo rojo de Émolo.

El vestido negro con el pecho y el bajo bordado en hilos dorados, es de Teria Yabar, los pendientes de cuentas de cristal y los dos anillos son de Belao, la medalla es de Casa Juanas Unique.

El vestido negro con print es de Volantis, los pendientes de carey con tortugas son de Roselinde y el anillo grande de flor dorada es de Belao.

El vestido negro con print floral grande es de Desigual, los pendientes de flores de resina granates son de Belao y el anillo abierto dorado es de VIDDA Jewelry.

La túnica blanca bordada es de Teria Yabar, los pendientes y el anillo con piedra son de Belao.

Y aquí todos los detalles de los complementos.