La isla de las tentaciones, programa 2

05 NOV 2025 - 16:22h.

Hoy os traigo todos los detalles del segundo look de Sandra Barneda en la recién estrenada novena temporada de la isla de las tentaciones.

La ceremonia de los solteros es una ocasión especial para nosotras, porque suele marcar el desarrollo del programa y como es la presentación oficial de todos ellos, nos gusta pensar muy mucho en ese estilismo de Sandra. En esta ocasión, la visualizamos con un vestido que representara el el yin y el yang, las dos fuerzas opuestas ante tanta tentación que representaran el todo… pero en esta ocasión nos olvidamos del blanco y lo sustituimos por el color naranja.

Para ello, @eugenioloarce se encargó de confeccionar y de entender a la perfección lo que necesitábamos.

En neopreno negro y gasa naranja. La parte oscura le hacía efecto corsé y la de color iba ligeramente drapeada y con más volumen, para que le diera movimiento. Para completar el estilismo, elegimos un pendiente de plumas negras y anillo dorado de @fernandorodriguezdesign , brazalete de cuero negro con piedra semipreciosa de la joyera mexicana Regina Castillo , anillo en rombo verde de @vsbbarcelona y sandalias negras de Alma en Pena.