Los estilismos de Sandra Barneda en LIDLT9

Sandra Barneda
Sandra Barneda
Seguimos repasando todos los looks de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9'.

Comienzo con el mono con print azul celeste y blanco. Es de Teria Yabar, los pendientes de Émolo, el anillo de Belao y las sandalias de Wonders.

El top asimétrico en color teja es de Paz Torras, la bermuda beige con raya diplomática es de Andam, los dos cinturones de Mauska, los brazaletes de piel en varios colores y los anillos de Belao y las sandalias de Toni Pons.

El vestido asimétrico verde fue confeccionado por @peetersalgado, todos los complementos son de @fernandorodriguezdesign_ y las sandalias doradas de Lily & You.

El conjunto negro con bordados en blancos es de Teria Yabar y la cadena con cruz de Casa Juanas.

El conjunto de camisa y pantalón verde de punto son de Paz Torras, el collar con estrella y los pendientes de Belao y el anillo de Lola Casademunt.

