Y es que el limón europeo cada vez está más presente en la cesta de la compra de los españoles debido a la multitud de beneficios que ofrece. Por un lado, porque es una fuente de vitamina C , colabora en la regeneración de la forma reducida de la vitamina E, reduce la fatiga y mejora la absorción de hierro . Por otro, porque es ideal para aquellos más preocupados por el desperdicio alimentario, dado que se aprovechan todas las partes de este cítrico, desde el jugo hasta su piel.

Tales son los atributos positivos del limón que se ha ganado el corazón de un sinfín de reputados cocineros, como Alma Cupcakes Obregón, repostera e influencer que cuenta entre sus méritos con el prestigioso título Chef Pastelera (2014) que concede la escuela de alta cocina Cordon Bleu y que colabora en la campaña europea de información Welcome to the Lemon Age. “El limón es el contrapunto perfecto para los que hacemos pastelería por su toque de acidez. Tiene mucha versatilidad y es una gozada trabajar con un producto que le gusta a todo el mundo”, puntualiza.