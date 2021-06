Suiza se carga a Francia en los penaltis y jugará contra España en los cuartos de final

Mbappé falla el penalti decisivo y Francia queda eliminada en la Eurocopa

Suiza remontó un 3-1 de Francia y llevó el partido a la prórroga en el descuento

España - Suiza, este viernes a las 18.00 horas en Telecinco y mitele.es

Suiza dio la gran sorpresa de la Eurocopa al cargarse a Francia en la tanda de penaltis. Los suizos empataron un partido que perdían por 3-1 en el minuto 81 y dejó fuera a la campeona del mundo. Mbappé tiró el quinto penalti y Sommer le adivinó su intención para echar a Francia de la Eurocopa. España - Suiza, este viernes a las 18.00 horas en Telecinco y mitele.es... ¡Se viene partidazo!

Deschamps no quería que nadie se pensase que Francia estaba en cuartos de final antes de empezar. La selección francesa salió encendida y con la intención de buscar la portería de Sommer desde el primer minuto. Sabía que de Suiza no te podías fiar, y así era. Mbappé y Benzema no tardaron en asociarse, pero los suizos tenían bien aprendido lo que tenían que hacer para llevar peligro hasta Lloris.

Tanto, que se pusieron por delante en la primera parte. Seferovic le ganó el salto a Lenglet y su cabezazo lo puso abajo en el poste, imposible para el portero francés. Suiza tenía por delante su partido soñado ante Francia, y a los de Deschamps les tocaba ponerse serios para no llevarse un revolcón en octavos.

No despertó en toda la primera parte. Francia no llegaba con fluidez a Sommer y Mbappé y Benzema lo intentaban, pero con más corazón que cabeza. Suiza tenía un muro en la defensa y no dejaban un hueco atrás. Kanté, Pogba y Rabiot no le dieron velocidad al centro del campo y el equipo ‘bleu’ lo notó al llegar al área. Suiza se fue al descanso por delante y con el aviso de ser una nueva sorpresa en la Eurocopa.

Doblete de Benzema en cinco minutos

Y estuvo muy cerca de serlo. Zuber le ganó una carrera a Pavard por la banda izquierda su recorte en el área se lo comió el lateral francés, que arrolló al suizo. El árbitro no lo vio de primeras y tuvo que ser el VAR el que le rectificara para señalar los 11 metros a favor de Suiza. Ahí comenzaron los seis minutos que cambiaron los octavos de final. Ricardo Rodríguez cogió el balón y antes de tirarlo, Benzema se acercó a Lloris y le dijo donde tirarse. El portero francés se marcó un paradón para evitar el 0-2 y que su selección estuviera con un pie fuera.

De lo demás se encargó Benzema. El delantero del Real Madrid se asoció primero con Mbappé dentro del área y la picó por encima del partido para empatar el partido, y a los dos minutos firmó el doblete. Griezmann y Mbappé hicieron una pared en la frontal y el rechace de Sommer al disparo del jugador del Barcelona lo cabeceó Benzema a la red. Un huracán de seis minutos para darle la vuelta al marcador.

Francia estaba en el precipicio con el 0-1 y un penalti en contra, pero logró salvar el ‘match ball’, o eso pensó en el minuto 75. Pogba redondeó su partidazo con un golazo por toda la escuadra. El centrocampista tuvo tiempo para pensar y le quitó las telarañas a la portería de Sommer. Francia reaccionó a tiempo y sacó a relucir su arsenal ofensivo, pero se dejó llevar y lo pagó caro el último cuarto de hora.

Seferovic y Gavranovic fuerzan la prórroga

A Suiza le queda algo por decir y no bajó los brazos a las primeras de cambio. Seferovic volvió a enchufar a su selección en los octavos de final y le metió el miedo en el cuerpo a Francia con el 3-2. Suiza no se iba a rendir y Gavranovic avisó con un gol que no subió al marcador porque estaba solo unos centímetros adelantado. Su disparo hizo temer lo peor a la afición gala y tenían motivos para pensar así.

El mismo Gavranovic se quedó solo en la frontal y puso el balón lejos de Lloris para forzar la prórroga y forzar a Francia hasta la extenuación. Suiza entró en éxtasis con el empate y empezó el tiempo extra con el convencimiento de que podía dejar en la cuneta a la actual campeona del mundo.

Lejos de estar acobardada, Suiza demostró en la prórroga que quería pasar a los cuartos de final. El agotamiento floreció en los jugadores y Benzema se retiró con molestias del cansancio. Deschamps tardó en cambiar y los suizos se aprovecharon de una ventaja en lo físico. Tanto Francia como Suiza guardaron su portería y los penaltis aparecieron en la mente de las dos selecciones.

Mbappé falla el penalti que echa a Francia de la Eurocopa

Para empezar la tanda de penaltis, Gavranovic y Pogba eligieron el mismo lado y ajustaron casi a la escuadra. Schar fue el siguiente que asumió la responsabilidad y lo convirtió, al igual que Giroud para empatar la tanda a dos. Akanji puso el tercero en el marcador y Thuram hizo lo mismo para Francia.