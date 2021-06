Croacia no pasa del empate ante una muy buena República Checa: Modric, a un paso de la eliminación (1-1)

Croacia no comparece en la primera parte

Croacia salió muy fría y sin intensidad , algo que intentó aprovechar la República Checa generando peligro aunque no consiguieron finalizar. Mansopust estaba siendo un puñal por la banda izquierda y generando muchos problemas en la defensa croata, ni Gvardiol ni Brekalo conseguían frenarlo.

Schick tuvo la ocasión más clara para el conjunto entrenado por Jaroslav Šilhavý. Una gran jugada de combinación de pases terminó con un pase de la muerte de Mansopust al delantero checo pero esté no estuvo tan fino como en el primer partido y su disparo le golpeó en la rodilla y salió trastabillado a las manos de Dominik Livaković, portero croata.

Penalti de VAR por un codazo criminal de Lovren

Poco a poco parecía que la selección balcánica empezaba a crear a través de la posesión, pero sus ocasiones más claras fueron a balón parado. El primer tiro a puerta fue tras un saque de esquina que acabó rematando Perišić aunque bastante flojo y Vlaclík no tuvo problema para detener el remate. Esto al final fue un espejismo porque en la primera parte, no realizó más tiros a puerta.