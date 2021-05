Asensio, Iago Aspas o Navas: las otras ausencias de la lista de Luis Enrique

La lista de Luis Enrique ya es oficial, y como siempre en esta situación no pueden entrar todos, Sergio Ramos, Iago Aspas y Asensio son tres de las grandes ausencias para la Eurocopa 2020. La selección española no contará en este torneo con estos dos jugadores que serían importantes en la delantera, destaca sobre todo las ausencias del capitán del Real Madrid y del delantero del Celta de Vigo. España juega su primer partido ante Suecia el lunes 14 de junio, podrás ver este y todos los partidos de la Eurocopa 2020 a través de los canales de Mediaset y mitele.es. A parte del capitán el resto de las ausencias más destacadas.